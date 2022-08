¡De ensueño! Josse Narváez muestra la espectacular vista que tiene en su casa

Josse Narváez, es un reconocido presentador de la televisión colombiana, quien recientemente dejo ver los magníficos y sorprendentes atardeceres que puede observar junto a su familia desde su casa.

El presentador vive en Bogotá, en un edificio donde su lujoso hogar queda en uno de los pisos más altos del lugar, por lo que puede disfrutar sin problema la vista de una zona de la ciudad y de su sensacional cielo.

El esposo de Cristina Hurtado, también presentadora, modelo y empresaria, ha manifestado en varias ocasiones que es un amante de los regalos de Dios, por lo que disfruta mucho de los actos naturales que se presentan.

A Narváez, entre lo que más le gusta hacer está el disfrutar de los atardeceres y que mejor que desde la comodidad de su hogar y en compañía de su amorosa familia. Además, desde la terraza también se puede observar el Nevado del Tolima y el Nevado del Ruiz.

El presentador expresó que, al parecer, su pequeño hijo Mateo también disfruta tanto de los amaneceres como de los atardeceres por los magníficos colores que revela el cielo.

La magnífica experiencia la quiso compartir el presentador en su cuenta de Instagram con una galería de varias fotos del cielo, donde también aparece él usando unos binoculares e incluso la silueta de su pequeño hijo.

“Soy amante a los atardeceres, no sé si haya algo que me emocione más!!! Entre semana el trabajo me impide disfrutarlos, así que no desperdicio finde pa regalarme este momento… hoy quise compartirlo con ustedes”, escribió Josse Narváez junto a la publicación.

Los seguidores de Josse aplaudieron las majestuosas e impactantes fotografías, haciendo una gran cantidad de comentarios al respecto y reaccionando con un número alto de 'me gusta'.

“Buenas fotos Josse”, “La belleza que Dios nos da”, “Espectaculares”, “Yo también soy del team atardeceres”, “Hermosos esos paisajes como mi llano”, comentaron algunos de los seguidores del reconocido presentado