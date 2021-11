Desde la intimidad: Belinda y el sensual baile para Christian Nodal que incendió las redes

En la mañana de este viernes, Christian Nodal compartió a través de sus historias de Instagram el sensual video de su prometida Belinda. En las imágenes se ve a la también actriz de espaldas a la cámara y en medio de la oscuridad.

Al ritmo de 'I am too sexy' de Right said fred, Belinda calentó las redes sociales, e incluso,s tendencia por su forma de moverse y exponer parte de su espectacular cintura.

Con picardía, Belinda sonrió a su prometido, quien solo se limitó a escribir en la publicación “mmmmmm” y algunos emojis de carita babeando. El espectacular baile no solo dejó sin palabras a Nodal, sino que también paralizó a sus millones de seguidores.