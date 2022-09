Desgarrador mensaje de despedida de Nórida Rodríguez a su esposo Toto Vega

La muerte de Ariosto Vega, más conocido como Toto Vega, tomó por sorpresa a cientos de colombianos el pasado lunes luego de cerrar el Festival de Cine Verde de Barichara.

El festival anunció la temprana partida del actor por medio de su cuenta oficial de Twitter: ”Con profunda tristeza y dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro co-director Toto Vega. Es un momento indescriptible para todos, agradecemos su prudencia, amor y respeto para su familia”.

Tras su triste partida, miles de internautas, colegas y su hijo Julián, compartieron en redes sociales algunas fotos o videos recordándolo, pero hasta el momento su esposa, la actriz Nórida Rodríguez, no se había pronunciado.

Sin embargo, hace poco la mujer decidió hablar al respecto y con su corazón roto compartió varias fotografías de su esposo inmortalizando su memoria.

Allí se puede ver a Toto Vega junto a su mascota, luego sembrando un árbol, también al parecer en algún lugar de vacaciones y por último tomando fotos a la naturaleza.

Nórida Rodríguez escribió en su publicación: “Amor de mi vida, fue muy poco tiempo, nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre”.

Como era de esperarse, su posteo se viralizó y cientos de internautas dejaron sus mensajes de condolencias: "Mi Nona, No hay palabras. Te abrazo en la distancia con todo mi amor🤍🤍🤍🤍🤍Dios contigo!🙏🏻", "Mi Nona adorada no se ni que escribir, nada seria suficiente. Le pido a Dios que te mandé la fuerza que necesitas. Te adorooo. Los adoro ❤️", "Nona te abrazo, no hay palabras, solo pido consuelo para ti y tu familia. Que ese amor sea tu fuerza! Lo siento demasiado!", son solo algunos de los mensajes que ha recibido.

Recordemos que el actor murió minutos después de dar un discurso en el Festival de Cine Verde de Barichara y darle un beso a su esposa frente a todos los asistentes. En ese momento dijo: "Quiero ser ese motivo por el que sintamos a otros y cambiemos la forma de pensar y armemos un espacio para los grandes realizadores y la gente que quiera acercarnos, así que de ahora en adelante ustedes salen a ser los embajadores del Festiver".

