Desgarradora canción de Mr Black a su hijo fallecido

Desde que se dio a conocer este fin de semana la muerte de Edwin Antequera Junior, hijo del reconocido cantante y compositor Mr Black , son muchos los famosos que acompañan en el duelo al artista.

El mismo compositor fue quien dio a conocer la triste noticia de la muerte de su hijo menor de 30 años, al parecer a causa de un paro cardiaco mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos en Cartagena.

En su cuenta de Twitter Mr. Black escribió: "Mi querido hijo, mi pedacito de alma tu vida se ha apagado Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo No hay manera de superar esta perdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre".

Mi querido hijo, mi pedacito de alma tu vida se ha apagado Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo No hay manera de superar esta perdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre. pic.twitter.com/ygEfk8kIk5 — Mr Black El Presidente (@MrBlackChampeta) April 30, 2022

Luego, se pronunció de nuevo para dedicarle una canción a su hijo, tema que compuso y que está lleno de dolor por su repentina partida.

En la filmación se alcanza a escuchar que el cantante dice: "Quisiera que esto fuera un sueño que aún estoy dormido, que este dolor que estoy sintiendo al despertar se fuera, quisiera devolver el tiempo para estar contigo... El tiempo me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo lo que te mereces, la vida me ha enseñado, que cuando en verdad se quiere, no se demuestra en el futuro sino en el presente... Vida devuélveme lo que más quiero…".

El video se viralizó rápidamente y ha recibido miles de mensajes de sus fans, quienes lo apoyan en este momento duro que está viviendo.

Esto es pa ti papi mi inspiración ❤️‍🩹 hijo te quiero mucho

Dios te reciba en su santo reino. pic.twitter.com/gVhSPaRUbk — Mr Black El Presidente (@MrBlackChampeta) May 1, 2022