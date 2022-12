Dicen que el REGALO de cumpleaños de Guarín para su hija es “puro show”

Desde que se separó de Andreina Fiallo , Fredy Guarín ha sido constantemente criticado por la relación que ahora tiene con sus hijos. Para muchos es un padre que “nunca” está presente en los momentos importantes para ellos.

Sin embargo, el futbolista se ha defendido de tales señalamientos en varias ocasiones y siempre ha manifestado amar a sus hijos sobre todas las cosas.

Por estos días, Danna, la hija menor que tuvo con Andreina, cumplió ocho años.

Para esa ocasión, el futbolista envió un arreglo de flores, chocolates y una pulsera.

historia_madrazos.jpg

Su hermana, Wendy Guarín, fue quien se encargó de dar a conocer en redes los regalos que envió a la niña.

En los videos que publicó, Wendy dice que la pulsera trae en los dijes un cuento que su papá le escribió. Un relato que supuestamente narra lo que viven actualmente.

Parte de él dice: “El rey Alejandro no podía compartir con ella, pero no porque no quisiera, sino porque vivía en un país lejano”.

Aunque para algunos se trató de un bonito detalle, otros opinaron que, por la historia que se cuenta, el regalo viene incluido una indirecta para su ex y para el resto del mundo.

“Igual de ausente”, “esto es puro show para quedar bien con todo el mundo”, “una sorpresa de mal gusto”, “eso se llama chicanear”, “qué cuñada tan metida”, entre otros comentarios similares.

