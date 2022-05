"Dijo que me comió": entre lágrimas, Aida Victoria denunció que joven a quien ella ayudó la difama

Aida Victoria Merlano denunció entre lágrimas que ha sido víctima de difamación por parte de un joven chocoano y líder social, a quien apadrinó y decidió apoyar; según contó la barranquillera, el joven también aseguró haber tenido intimidad con ella.

Todo se remonta a meses atrás, cuando la también influenciadora se desplazó a Chocó para hacer diferentes obras sociales, fue allí donde conoció a Cristian, un líder social que aseguró estar amenazado de muerte.

La barranquillera inmediatamente, en un acto de solidaridad, decidió ayudarlo con su traslado a Medellín y lo llevó a vivir junto a ella; luego se mudaron a Barranquilla. Además, Merlano también prometió hacerse cargo de los pagos universitarios del joven.

Sin embargo, la convivencia empezó a tornarse incómoda, según ella, por "problemas tontos".

"Agarraba cosas mías sin permiso. Entonces, yo le dije que se fuera a Medellín y que igualmente seguiría apoyándolo con lo de la pensión y la universidad”, reveló.

Pese a esto, la influenciadora explicó que un amigo le aconsejó no seguir "manteniéndolo", y mejor apoyarlo en algún emprendimiento, pero al parecer, esta idea no le gustó a Cristian.

“Alguien me dijo: ‘Aída, tú no puedes regalarle el pescado a la gente, enséñale a pescar’. Le dije (a Cristian) que le seguiría pagando su carrera pero que no lo iba a mantener. Le propuse apoyarlo económicamente para que él montara su negocio, pero ahora esta persona se ha puesto a hablar mal de mí”, aseguró.

Según contó, el joven está diciendo que ella solo lo había ayudado por ‘rating’ y hasta la amenazó con revelar cosas de ella.

“También dijo que él sabía muchas cosas de mí, y que el día que él quiera hacerse famoso iba a salir a hablar. Además, dijo que me comió. Una persona que yo ayudé de manera desinteresada está diciendo que me comió. Está jugando con mi moral”, relató.

Y concluyó: “A partir de este momento le voy a quitar mi apoyo económico por difamarme. Pensé mucho en hablar de esto, pero prefiero ser sincera y decir cómo son las vainas".