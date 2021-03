Diva Jessurum le respondió a un seguidor que se ofreció a ser su donante de esperma

A través de redes sociales , Diva Jessurum decidió responder varias de las inquietudes que tenían sus seguidores, quienes no dudaron en indagar sobre su intimidad.

La periodista realizó el juego de preguntas y respuestas para contestar algunas dudas de los internautas. Sin embargo, una propuesta llamó la atención de todos los espectadores.

El usuario le preguntó lo siguiente: “¿Te gustaría que te donara el espermatozoide para ser madre in vitro?”.

A lo que Jessurum respondió: "Gracias, muy lindo detalle. Un tiempo sí quise tener hijos, pero ya no".

Sin duda alguna la empresaria, contestó de la manera más amable y respetuosa respecto a dicho ofrecimiento.

Aunque, cabe mencionar que la mujer no está interesada en ser madre y no es la primera vez que le ofrecen donar un esperma.

Así lo dijo Diva: Estoy súper feliz así y agradecida por no tener hijos. Varias personas me han ofrecido y la respuesta es la misma: gracias, pero no gracias".

Ante dicha propuesta, varios usuarios aseguraron que este tipo de comentarios son abusivos, debido a que Diva ha afirmado en varias oportunidades que no desea ser madre por elección.