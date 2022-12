Diva Jessurum REVELÓ la verdadera razón por la que terminó con su novio

Diva Jessurum es una de las más destacadas periodistas de entretenimiento en Colombia. Su reconocimiento la ha llevado a escribir un libro sobre su vida llamado 'Sé una diva empoderada'.

Su vida amorosa también ha estado llena de altibajos. Incluso, la última, que sostenía con Rafael Caparroso, llegó a su fin y ella misma lo confirmó en varias entrevistas.

Publicidad

Sin embargo,que decidió revelar toda la verdad en una

entrevista para el canal de YouTube 'Las mujeres de mi tierra'.

Te puede interesar: Diva Jessurum le QUITÓ el sueño a más de uno con esta foto

"A espaldas mías se inscribió en un reality para conseguir pareja y cuando ya quedó en el programa me terminó. Ahí fue cuando me enteré que iba para un reality, entonces le gustaba más eso que la familia que habíamos conformado", aseguró Diva.

Finalmente, aclaró que cree en el amor y quiere un buen hombre en su vida.

"No le pago a nadie para que esté conmigo. No quiero mentiras, no quiero ser usada, no quiero que me engañen, no quiero que me maltraten, no quiero ser mujer para un rato, no quiero un hombre que me envidie lo que he trabajado. Quiero un hombre bueno que me ame y me valore", aclaró.



Vea la entrevista en el siguiente video



Publicidad