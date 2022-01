El sueño de muchos: Yeferson Cossio reveló cuántos millones de pesos gana al mes

Yeferson Cossio es uno de los influencer más buscados en las redes sociales debido al contenido que publica a diario.

Por medio de su cuenta de Instagram , en la que tiene más de 7 millones de seguidores, el joven realizó la dinámica de preguntas y respuestas y una de ellas llamó la atención de sus seguidores.

Un usuario le preguntó a Yeferson Cossio, ¿Cuál es tu sueldo mensual?, a lo que él dijo que no iba a seguir ignorando este tema y aclaro que es un asunto del que no prefiere hablar.

Aún así dijo: "No es un secreto, no es privado; tengo un ‘call center’ al que todos tienen acceso, ahí les dan mis estadísticas, dicen cuánto cobro por historia. Se ven cuántas historias de pauta subo al día y cuántas reproducciones tiene mi Facebook".

Después de decir esto, Yeferson Cossio habló de cifras reales "Sin darle más vueltas al asunto, mi promedio mensual es de 750.000 dólares, pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares, (cerca de 4.000 millones de pesos colombianos) por mes".

El influencer aprovechó sus historias de Instagram para hablar de su gran habilidad para trabajar en el mundo virtual "Me considero muy inteligente y lo que he aprendido en este negocio es que todos los que me tiran con tanto odio, cuando me ven de frente y me piden una foto o una entrevista… Perras, lambonas, arrodilladas. Aprendí que todo lo que haga me va a traer consecuencias… Tomo cada cosa buena o mala como una oportunidad y hago una estrategia que me traerá más dinero”.

