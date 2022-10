Epa Colombia se incrusta diamantes en los dientes, ¿a lo Diomedes?

Una vez más Epa Colombia volvió a ser tendencia en las redes sociales debido a un video que compartió por medio de su cuenta personal de Instagram en el que mostró su nueva costosa adquisición.

En la filmación se puede ver a la empresaria de keratinas muy feliz contando que se mandó a incrustar diamantes en sus dientes.

"Amiga me estaba colocando unos diamantes en la boca, mira como me quedaron amiga... quedaron super lindos", dijo Epa Colombia mientras mostraba su boca. Sin embargo en ese momento no se le vieron muy bien, por lo que más adelante compartió una foto más en detalle y allí si se capta en sus dientes algunos puntos brillantes algo pequeños.

La filmación fue rescatada por la cuenta de Instagram llamada Rastreando Famosos y allí algunos internautas han opinado al respecto asegurando que las keratinas le han dado bastante dinero.

"Diomedes tuvo uno y no daba tanta pantalla eso es diamante imitación porque ella tiene diseño de sonrisa y para colocar eso hay que perforación del diente real creo yo", "La verdad, no le veo algo bonito a esa nueva moda 😐 claro tampoco tengo el dinero para llevarla a cabo😅 pero igual, no se... No se ve bonito", "Buscando que le dejen mueca😮😮🤦🏻‍♀️", "cómo dan de plata esas keratinas ya hasta para ponerse diamantes en la jeta le dieron 😂😁🤣", son algunos de los comentarios.

Por otro lado, recordemos que hace poco Epa Colombia tuvo un gran gesto con algunos habitantes de calle pues en un camión llevó comida hasta el barrio San Bernardino, en el sur de Bogotá.

Algunos de ellos aprovecharon par tomarse fotos con la influencer, sin embargo, uno de ellos hizo una acción que poco le gustó a Epa.

En el video se observa el momento en que la empresaria posa mientras el hombre dice: "así", y destapa una botella de bóxer que se lleva a su boca; la joven lo mira, se sorprende y, entre risas expresa: "Uy no mi hermano, así no. Uy no cucho".

