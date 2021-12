Epa Colombia y los requisitos para trabajar en su empresa

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, aprovecha sus redes sociales para interactuar con el público.

Por medio de sus historias de Instagram , la empresaria hizo la dinámica de preguntas y respuestas y aprovecho para hablar de cuanto se gana mensualmente y además de los requisitos que pide para que una persona pueda trabajar en su empresa, punto que llamó la atención de muchos de sus seguidores que se encuentran en busca de un trabajo estable.

Según contó Epa Colombia, ella no pide que sus empleados tengan experiencia laboral, de hecho contó que la mayoría de las personas que trabajan en su empresa de Keratinas, llegaron sin conocimiento en su área y a medida que ha pasado el tiempo se han capacitado y certificado entro de la compañía.

Epa dijo "Amiga, yo casi no pido experiencia. Sólo en lo administrativo, contable sí pido experiencia para que me ayuden a cada día mejorar mi empresa. Pero, digamos, las chicas del call center, los auxiliares, los estilistas, los de bodega, no amiga. Yo les enseño, acá se certifican, acá se colabora, o sea yo soy una chimba como jefe. Ninguno puede decir que no".

En ese momento la empresaria le dio la oportunidad de hablar a una de sus empleadas. Epa comentó "Ella no tenía nada de conocimiento, ni experiencia como jefe de bodega y yo la nombré así. ¿Cierto, amor?", a lo que la trabajadora respondió "Sí, jefe. Ella me dio la oportunidad, me dio la confianza y estoy muy agradecida por esto que me dio (…) Ya sumercé me certificó y ahora también manejo el montacarga".

Epa Colombia siempre brinda oportunidades laborales, es así que en las últimas semanas informó que estaba en la búsqueda de 50 estilistas, un jefe de bodega y un supervisor en la ciudad de Bogotá, los cuales tendrían un sueldo mensual entre 2 y 3 millones de pesos.

Si está interesado en aplicar a las vacantes de la empresa de Epa Colombia, lo único que debe hacer es llevar su hoja de vida a alguna de las peluquerías, bodegas o distribuidores que hay en Bogotá.