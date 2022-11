Esperanza Gómez reta la censura con video en pequeña ropa interior; no la bajan de diosa

Para nadie es un secreto que Esperanza Gómez es una de las mujeres más bellas que hay en el país y quien con el paso de los años se ha ganado un lugar en el corazón de miles de colombianos y seguidores a nivel internacional debido a su contenido subido de tono en las redes sociales.

Por ese motivo, hace poco la actriz de contenidos para adultos decidió publicar, por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen miles de fans, un corto video pero con llamativo contenido con el que puso a volar la imaginación de las personas.

Y es que la mujer quiso posar de manera sensual usando un brasier y una diminuta tanga con algunas tiras de color rosa pálido, pero lo que más llamó la atención fueron algunas poses que ella decidió hacer, pues en algunas partes se le vio mostrando su enorme retaguardia y cada una de sus curvas.

Junto a su video, la actriz nopor escribió una sugestiva frase que dice: "Tuve sueños contigo". En su publicación sus eternos enamorados le dejaron todo tipo de mensajes.

Por otro lado, recordemos que la actriz de contenidos para adultos fue noticia luego de estallar ante la Corte Constitucional durante el proceso que se lleva en contra de la red social de Instagram por eliminarle su cuenta personal con más de cinco millones de seguidores en el 2021.

La mujer dijo en su declaración: "Quiero que se me respeten mis derechos, que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí. Y no solo hacia mí, tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos".

Asimismo, Esperanza Gómez aseguró que nunca ha ejercido la prostitución: "Nunca, ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta. Si en algún momento hubiera ejercido la prostitución como una fuente de trabajo me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo, porque es un trabajo. Yo no lo he visto así. Y o trabajo para una industria, en la cual me contratan son compañías, no personas externas que no pertenecen a la industria del entretenimiento para adultos".