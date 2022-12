¡Estalló! Esposa de Jota Mario respondió a quien la CRITICÓ por poner fotos con él

Gineth Fuentes, esposa del fallecido presentador Jota Mario Valencia, ha decidido publicar varias fotografías en compañía de su amor en las redes sociales.

(SIC) “Hoy después de dos meses de ausencia estas palabras retumban en mi mente… “Sin papeles y sin bendiciones, solo ante Dios, si tú me prometes, no necesito que me jures, amarme por siempre, yo te juro amor y fidelidad para toda la vida. Acompañarte siempre, en las buenas y en las malas, dándote lo mejor de mí para ser felices por siempre” …. Me quedo faltando… solo quisiera que fuera un poco más... Te Amo Mi Amor”, escribió Gineth junto a su última foto con Jota.

Aunque la gran mayoría de seguidores le han manifestado su cariño y respeto por su dolor, también hay quienes la critican por poner ahora tantas fotografías con él.

Precisamente, una persona comentó su última publicación y le dijo que “el cariño debe expresarse en vida”.

(SIC) “Tengo que decir que también empecé a seguir a esta señora a raiz de la muerte de Jota, crecí viendo su programa, pero me incomoda que como siempre la gente actúa así de doble moral. cuando Jota vivía, no ponia fotos con él, ni le hacía dedicatorias de amor, ya que él no está, si mantiene publicando imágenes juntos y mensajes nostálgicos ya para qué.... Digo no más... el cariño hay que expresarlo en vida..”, escribió un usuario.

La esposa del presentador no se quedó callada y decidió responder al comentario.

(SIC) “Claramente usted no sabe nada. Cómo se atreve a opinar si no me conoce. Usted no sabe qué tan profunda o no era mi relación con él. Y si no lo expresaba en redes es porque lo tenía a mi lado y se lo podía decir cada segundo de nuestro vida. Lo que publico aquí no es para usted ni para nadie y mucho menos para él porque ya no está. Lo publico para mí para poder exteriorizar mi dolor. Si no le interesa respetar aquí no es bienvenida", escribió Gineth.

Muchos aplaudieron la respuesta de Gineth y pidieron respeto por la familia de Jota Mario.