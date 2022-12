"Este mes no me van a pagar, pero pienso en mi familia y en mí": Elieen Roca en cuarentena

Como muchos colombianos, la actriz Eileen Roca también se ve afectada económicamente por la pandemia del coronavirus.

La también influencer explicó en sus redes que trabaja por prestación de servicios y que este mes no recibirá honorarios, pero que para ella prima su bienestar y el de su familia.

"Por lo pronto yo que tengo contrato de prestación de servicios y que no me van a pagar este mes, me endeudare más de lo que estoy o me inventaré un negocio por Instagram con domicilios lo que seaaaaaa pero pienso en uds, en mi familia y en mi! los necesito sanos para poder levantarnos de esta crisis que espero acabe pronto", escribió Eileen en la publicacicón.

Muchos seguidores aplaudieron sus palabras llenas de humildad y de ejemplo ante la grave situación que vive el mundo por la expansión del virus.

"Hay cosas que el dinero no puede comprar", reafirmó la actriz.