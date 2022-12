“Estoy orgullosa de decir que me encanta la arepa”: Epa Colombia está feliz de ser lesbiana

Como es costumbre, Epa Colombia activó las redes sociales este fin de semana. La famosa empresaria e influenciadora se dejó ver con una bandera de la comunidad LGBTIQ+ que redondeaba su cuerpo. Se encontraba en compañia de su amiga Koral Costa, esposa del actor Óscar Murillo.

“Amigas me siento orgullosa de ser lesbiana, amigas, yo no había podido salir del closet porque mi mamá me pegó, pero me siento orgullosa de hoy decirle a mi mamá y al mundo entero que me encanta la arepa”, aseguró entre risas Epa Colombia.

Daneidy Barrera, quien encarna a Epa Colombia, realizó dichas aclaraciones a través de su cuenta en Instagram. La también empresaria relató como descubrió que le gustaban las mujeres, según ella fue desde muy niña.

“Fui muy juzgada por mis tías, por mi mamá, pero realmente yo me siento muy orgullosa de ser la mujer que hoy en día soy”, dijo.

En la publicación, Epa Colombia también se refirió a la alcaldesa bogotana, “a mí me representa una mujer lesbiana, me representa Claudia López”, dijo. Esta no es la primera vez que la influenciadora la menciona, pues recientemente le reclamó por el cierre constante de sus peluquerías.

“Me siento muy orgullosa de tener esta bandera puesta en mí, porque esto lo que refleja es una mujer sin miedo al éxito, sin miedo al qué dirán”.

La empresaria finalizó la publicación diciéndole a sus seguidores que no deben tener miedo de demostrar lo que son.