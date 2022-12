'ETERNO', la conmovedora canción que Daniela Legarda grabó para su hermano

Daniela Legarda, hermana del fallecio cantante de música urbana Fabio Legarda, publicó el video de una emotiva canción que grabó en su memoria.

La canción

lleva por título 'Eterno' y haba del recuerdo inborrable de Legarda en el corazón de su familia.

Este es un fragmento de la canción

Un amor como uno en un millón

Otro día que no te veo

Pero escucho tu voz

Tus recuerdos los tengo grabados

Como en una colección

Algo me dice que no esté triste

Pero, cómo no llorar si te me fuiste.



En el video, que fue grabado en un puerto, hay palabras del propio Fabio Legarda, aparecen sus padres y hermanas.

La canción tiene casi millón y medio de visualizaciones a menos de un día de haber sido publicada en YouTube.