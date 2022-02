Falleció actriz que hace dos meses había vaticinado su muerte en redes

La actriz Isabel Torres hace dos meses había vaticinado su muerte en redes y este 11 de febrero se dio a conocer la triste noticia de que perdió su batalla contra el cáncer de pulmón que le habían detectado el año 2018 y el cual ya había hecho metástasis en los huesos.

Isabel Torres era una de las artistas más queridas en la televisión española y desde hace algún tiempo se venía preparando para despedirse de este mundo tras contraer la enfermedad.

Por medio de la cuenta personal de Instagram de la actriz, informaron a sus seguidores la partida de la artista.

Con una foto con fondo negro escribieron: "Hoy 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada".

El pasado mes de noviembre, en Instagram, Isabel tomó la decisión de despedirse de sus seguidores en todo el mundo con un video debido a que sus médicos le dijeron que le quedaban dos meses de vida.

En un video en el que se le ve recostada en su cama ella afirma que este sería su último video en las redes. "Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora... He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga".

Así mismo contó lo que le han dicho los médicos que la están tratando "Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero y si no lo supero... pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa".