"Falta de interés": Lina Tejeiro revela las razones por las que terminó con Andy Rivera

Lina Tejeiro nuevamente causó revuelo en las redes sociales al referirse a su relación fallida con el cantante urbano Andy Rivera; la actriz dejó claro que es algo superado y hasta contó detalles de la ruptura.

Aunque Andy nunca ha hablado de qué paso, e incluso, dio a entender algunas semanas que es un tema muy personal, la actriz contó a través de un live en Instagram que sí tuvo que someterse a terapias para poder "pasar la página".

Publicidad

"Claro, no fue fácil, yo tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos, porque nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos", reveló.

Además, detalló que fueron varios motivos los que impidieron que la relación avanzara, entre ellos, la falta de interés y los múltiples compromisos de cada uno.

"Nuestra relación terminó por varios motivos, falta de intereses, compromiso, tiempo, entre otros. También, las agendas y el trabajo de cada uno impedían que realmente estuviéramos juntos y eso generaba mucho dolor y desde ahí tuve que ir a terapia", contó entre risas y tranquila.

Tejeiro además habló del nuevo éxito de Rivera, 'Te perdí', del que se rumora habría sido dedicado a ella. Según la también modelo, la canción "fue coincidencia" y no cree que sea para ella. Además, aconsejó a los usuarios a no creer todo lo que ven en redes sociales.

Publicidad

Tras las declaraciones, usuarios no tardaron en opinar sobre la relación y hasta salió al 'ruedo' Juan Duque, actual pareja de Lina Tejeiro.

"Ya puede hablar sin que le duela, ya lo borraron", "esto parece una historia sin fin", "creo que Andy solo ha aprovechado la situación para sacar temas", "ya deja de hablar de tu ex, ya tienes novio", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.

Publicidad

También puedes ver: Técnicas de ahorro para los congresistas

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados