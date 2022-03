Familia de Vicente Fernández se opone a bioserie de Televisa: “la historia es de Caracol”

Este 14 de marzo, estaba programada para estrenarse la bioserie mexicana de el 'charro de huentitán' Vicente Fernández. Sin embargo, desde esta mañana todo ha empezado a tomar otro rumbo pues al parecer la familia del legendario cantante no está de acuerdo y por ende tomarán acciones legales.

Fue doña cuquita, viuda de 'don chente', la encargada de pronunciarse primero por un extenso comunicado de prensa y después a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del cantante, en el que deja claro que mientras ella viva, se encargará de hacer valer los derechos de su difunto esposo, pues así él lo hubiese querido.

De acuerdo a lo que dice el comunicado, la productora Mexicana Televisa en alguna ocasión quiso que Vicente Fernández les cediera los derechos, sin nada a cambio. Razón por la cual, el cantante se negó y más adelante accedió contar su vida pero a través de una producción realizada por Caracol Televisión y Netflix .

No obstante todo indica que a Televisa no le importó y de igual manera echó el proyecto a andar, y hoy justamente estaba planeado su estreno. Es por eso que doña cuquita decidió enviarles un contundente mensaje, en el que expresa su descontento, pues siente que se quieren aprovechar del nombre de "chente".

"Vicente se fue, pero creo que hay gente que esta abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, y la sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando, me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola; si creen que pueden abusar de mi, no. Tengo a toda mi familia, tengo a todo el público, que me apoya", expreso la matriarca de la dinastía Fernández.

Así mismo, en el comunicado solicitó a las autoridades que no permitan que Televisa haga lo que se les venga en gana y también informó que no darán ningún tipo de entrevista a nadie, pues ella junto a su familia decidió que toda la información se trasmitirá a través delos abogados de la familia.