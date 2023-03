Gerard Piqué asegura que en Colombia tiene restringida la entrada

Gerard Piqué se sigue convirtiendo en tendencia en diferentes plataformas digitales gracias a algunos comentarios que hace por medio de sus transmisiones en vivo por Twitch.

Y es que recientemente el exfutbolista dijo que ya tendría restringida la entrada Colombia. Todo sucedió durante una charla con Ibai Llanos y otros streamers en la que hablaban sobre las sanciones que ha tenido en la Kings League, un torneo que se transmite por Twitch y en el que participan varios exjugadores de fútbol. En la conversación dijo que es algo negativo, pues eso le impediría su ingreso a México y luego, fue cuando habló de Colombia.

Lo que dijo Gerard Piqué a sus amigos fue: "Con la que lió… Si ahora imponemos chutar el penalti, sabiendo lo negativo que está, vamos, habría un cristo en México que no puedo ni entrar o en Colombia, bueno, en Colombia ya no puedo".

Respecto a su respuesta, varios internautas han asegurado que sería una fuerte indirecta a su expareja Shakira, quien en varias oportunidades ha aprovechado la música y sus últimos lanzamientos para realizar algunas aclaraciones sobre lo que fue su relación con el español por más de diez años.

Piqué dice que en "Colombia tiene un Cristo" que no lo dejan entrar. pic.twitter.com/UqppfcmrBt — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) March 6, 2023

Por otro lado, recordemos que hace poco Shakira brindó una entrevista para un medio de comunicación mexicana y allí habló sin pelos en la lengua y con algo de dolor, lo que ha sido su proceso de divorcio con Gerard Piqué.

"Ha sido un momento de honestidad brutal tanto mío como de mi público conmigo, un momento en el que he descubierto verdaderos amigos y también me he dado cuenta de que la amistad no es un fenómeno que sucede a nivel individual, sino que también puedes ser amigo de cientos de personas", aseguró la cantante barranquillera.

También reveló que sus fans le ayudaron a levantarse cuando estaba en el piso derrotada por la infidelidad: "Me he sentido apoyada por mi público de una manera que jamás pensé. Me ayudaron a levantarme cuando estaba en el piso, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir 'estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre que más hay'".

Mira aquí la entrevista completa con Shakira.

