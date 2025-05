Profesoras estarían implicadas en caso de jardín: "Si no comes, te llevo donde Freddy"

En medio de un escándalo que ha sacudido a la capital del país, la captura de Freddy Castellanos, un hombre de 36 años con una década de experiencia en labores educativas, ha generado indignación y fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento de los hogares infantiles administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La noticia de su captura se conoció el pasado 6 de mayo, cuando la Fiscalía confirmó que el sujeto fue detenido en la localidad de Bosa mientras intentaba ocultar su identidad con gafas oscuras, un gorro y una bufanda.

A pesar de su disfraz, los investigadores lograron dar con su paradero luego de varios días de seguimiento, análisis de redes sociales y entrevistas con su círculo cercano. El operativo fue liderado por la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con el ente acusador.

El caso que involucra a Castellanos tuvo lugar en el jardín infantil Canadá sede F, ubicado en San Cristóbal, sur de Bogotá. Según la Fiscalía, el implicado se aprovechaba de su rol como cuidador para acercarse a los niños, todos menores de tres años.

Publicidad

Las denuncias formales indican que entre marzo y abril del presente año, habría realizado acciones inapropiadas con al menos tres menores, valiéndose de juegos como excusa para acercarse a ellos.

Las acusaciones se formalizaron luego de que una de las niñas le contara a su madre lo que estaba ocurriendo. A raíz de esa denuncia, surgieron dos casos más y el ICBF tomó la decisión de cerrar de manera temporal el centro infantil. Todos los menores que asistían allí fueron trasladados a otras instituciones para garantizar su seguridad.

Publicidad

En paralelo, el concejal de Bogotá Andrés Barrios hizo públicos nuevos detalles del caso a través de su cuenta de TikTok, donde difundió el testimonio de una madre de familia que representa a varias de las víctimas. El cabildante criticó duramente al ICBF, asegurando que este tipo de situaciones se deben, en parte, a la asignación de cargos por intereses políticos y no por mérito.

Así fue como la niña le contó a su mamita lo que pasó en el jardín /Foto: redes sociales / Getty Images

Señalamientos contra otras docentes: “Si no comes, te llevo donde Freddy”

En medio del revuelo, surgió un nuevo componente que ha generado aún más preocupación. Una de las madres aseguró que su hijo le contó que en el jardín algunas profesoras utilizaban amenazas para forzar a los niños a obedecer.

Según su relato, frases como “si no comes, te llevo donde Freddy” o “si no duermes, vas donde Freddy” eran recurrentes. Esto indicaría que las docentes estaban al tanto del miedo que generaba Castellanos entre los niños y lo utilizaban como una figura de castigo.

Según esta madre y lo que su hijo le contó, Freddy Castellanos era visto como el “monstruo” del jardín. Para los pequeños, su presencia generaba miedo, y era claro que sabían que representaba algo negativo dentro del jardín.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado si estas profesoras serán investigadas formalmente, pero las madres afectadas aseguran estar recibiendo amenazas por parte de personas que defienden al implicado.

A medida que avanza el proceso judicial contra Freddy Castellanos, la Fiscalía evalúa la posibilidad de anexar otros casos a la investigación. Por ahora, el hombre se encuentra recluido en la cárcel La Modelo, mientras se siguen conociendo más testimonios y posibles implicaciones dentro de este delicado caso.

Publicidad

Publicidad

Puedes ver | Legalizan captura e imputarán cargos a Freddy Castellanos