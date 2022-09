"Haría lo que fuera": Jhonny Rivera envía conmovedor mensaje de apoyo a Aida Victoria Merlano

El cantante de música popular Jhonny Rivera aprovechó las redes sociales para enviar un sentido mensaje a Aida Victoria luego de que se conociera la pena que tendría que pagar, según la Fiscalía, por tener conocimiento de la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.

El artista se tomó unos minutos y además de mencionar su apoyo a la influenciadora, le contó a sus seguidores qué opinaba al respecto y hasta aseguró que el tiempo que la Fiscalía propone para la joven en la cárcel, es una decisión "desproporcionada".

"Quién puede juzgarte, si cualquiera en tu posición hubiera hecho lo mismo, uno por la mamá o por un hijo haría lo que fuera", fue la descripción del video publicado en su cuenta de Instagram.

Vale la pena mencionar que aunque la decisión sobre la condena de Aida fue rechazada y apelada por su abogado defensor, a pocas horas de conocerse la decisión, la barranquillera compartió con sus seguidores en medio del llanto, que podrían ser 17 años en prisión.

"Me quiero pronunciar por lo que está pasando con mi amiguita Aida Victoria Merlano, pues porque la verdad eso me ha tenido triste desconsolado, inclusive no puedo ni siquiera entender cómo pasa eso", inició contando.

Y agregó: "Uno como hijo qué no haría por la mamá".

El cantante de música popular, además, mencionó otros casos en los que, según él, la justicia sí debería castigar con contundencia como robos millonarios, asesinatos, entre otros.

Aunque el artista limitó los comentarios en su publicación, varios usuarios en redes sociales han mostrado su apoyo a la creadora de contenidos y hasta han convocado campañas virtuales para que la joven no vaya a la cárcel; sin embargo, la Fiscalía también estaría adelantando otro proceso contra ella por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

