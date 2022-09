Capturan a padrastro que presuntamente habría causado la muerte de niño en Chía, Cundinamarca

La Policía capturó el padrastro del niño que falleció el pasado 21 de agosto en Chía , Cundinamarca, tras recibir una fuerte golpiza; el hombre enfrentará el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar.

Ángel Ahumada, de 2 años de edad, habría sido dejado al cuidado de su padrastro por la madre, una mujer de nacionalidad venezolana. Según dio a conocer Caracol Noticias, tras la tragedia, los dos tuvieron una fría actitud.

“La vi no sé si estaba intranquila, en shock, no sabría decirle, pero el rostro, como la cara, fue muy diferente a la que uno podría esperar. Y el padrastro no se pronunció”, explicó para ese entonces Faisuly Blanco, personera de Chía.

Aunque el pequeño fue trasladado de urgencia a un hospital de Chía, no resistió y murió. Los investigadores afirman que ángel tenía signos de violencia en todo su cuerpo. Por su parte, el dictamen de Medicina Legal, arrojó que la muerte se produjo por un trauma craneoencefálico contundente, al parecer, en medio de un conflicto familiar.

“El menor llega directamente al servicio de reanimación, donde el equipo de pediatría atiende e inicia manejo avanzado de reanimación por 25 minutos sin tener éxito. Se declara paciente fallecido a las 9:59 a.m.”, fue la información entregada por el lugar asistencial.

La captura del hombre, del que se sospecha sería el responsable de la muerte del niño, se produjo en una vivienda del barrio San Francisco.

"Estaremos atentos al desarrollo de las audiencias correspondientes y por supuesto, desde el municipio de Chía rechazamos cualquier tipo de violencia contra nuestros niños", el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, al Ojo de la Noche

