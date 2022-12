"Hice dietas extremas y no comía": hermana de James habla de ANOREXIA que padeció

Juan Valentina Restrepo, hermana del crack James Rodríguez, subió un video a su canal de YouTube para contar un duro testimonio de la anorexia que padeció.

La joven asegura que siempre fue de contextura gruesa y al llegar a la adolescencia optó por bajar de peso radicalmente, pero de una forma poco saludable.

"No quería comer porque lo único que tenía en mi cabeza era bajar de peso", aseguró Juan Valentina.

También relató que

sufrió de ansiedad de comer dulces o comida chatarra, pero para no sentir culpa vomitaba cayendo así en la bulimia.

"Me iba a la universidad y mi mamá me decía que comiera porque me veía muy flaca. Sin embargo, yo me sentía bien con lo que estaba viendo en mi cuerpo", dijo.

Juan Valentina asegura que su cabello comenzó a caerse y ahora sufre de colon irritable debido al daño que le produjo a su cuerpo esta enfermedad.

Finalmente, envió un mensaje de reflexión a las mujeres para que amen su cuerpo y se asesoren para no caer en estos errores.

