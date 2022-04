Hija de Brad Pitt y Angelina Jolie es fruto de un abuso

Zahara Marley Jolie-Pitt, es una de las niñas que corrió con la suerte de ser adoptada por el actor y la actriz de Hollywood Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes desde los seis meses de nacida le han brindado un hogar lleno de amor y comodidades.

A Zahara, quien actualmente tiene 17 años, su abuela, la entregó en adopción luego de que pasara meses buscando a su madre quien decidió escapar al enfrentarse con la impotencia y la desesperación de no poderle dar una vida digna a su bebe, pues ella no contaba con recursos suficientes para cuidarla como se debía.

Sin embargo, el detalle más crítico de la historia no es la pobreza a la que se enfrentaban, sino la manera como fue concebida Zahara. La mujer identificada como Mentwabe Dawit, reapareció hace poco y le contó al medio de comunicación Reuters, que cuando ella tenía tan sólo 24 años, trabajaba en una obra de construcción en Etiopía, donde un día al terminar la jornada fue abusada sexualmente por un hombre desconocido.

El miedo a ser juzgada llevó a la mujer a no contarle a nadie lo que había sucedido, sin embargo para su desgracia, unas semanas después se enteró que estaba embarazada. Por tal motivo, se vio obligada a revelarle la noticia a su mamá quien a diferencia de lo que ella pensaba se tomó las cosas de buena manera.

“No fue como me temía. Encontré a mi madre comprensiva y consoladora. Me instó a no hacer nada precipitado que pudiera poner en peligro mi vida”, contó la madre biológica de Zahara quien manifiesta que no juzga la decisión que tomó su madre, de entregar a su hija en adopción pues es muy consciente que su hija no estaría bien con ninguna de las dos.

“Mi bebé estaba al borde de la muerte. Se desnutrió e incluso no podía llorar".

De hecho, el saber que su hija hoy en día lleva una gran vida le genera mucha alegría y tranquilidad, por lo que le desea a ella y a su madre adoptiva la mejor de las suertes.