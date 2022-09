Hijo de Mateo Carvajal y Melina Ramirez llora porque todavía no puede tener novia

El deportista y creador de contenido para redes sociales Mateo Carvajal suele ser muy abierto a la hora de compartir con su comunidad de Instagram, los momentos que vive con su pequeño hijo Salvador; el cual es fruto del amor que un día compartió con la bellísima modelo y presentadora Melina Ramirez, de quien se separó hace algún tiempo pues las cosas no salieron tan bien como ellos esperaban.

No obstante, parece que entre el deportista y la modelo, hay una relación de amistad armoniosa, pues ambos decidieron darle prioridad al bienestar de su pequeño, que en los últimos días se ha hecho viral en las redes sociales por una tierna escena que protagonizó junto a su papá.

Publicidad

Se trata de un video que el mismísimo Mateo compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con casi 5 millones de seguidores, en el que su hijo le expresa que quiere una novia.

“Papá, yo quiero una novia ya”, se escucha decir a Salvador.

Ante la petición, Mateo le respondió que todavía no podía tener novia pues él es un bebé. Respuesta que al parecer, no le gustó ni cinco al pequeño, pues de inmediato se puso a llorar.

“No ya no soy bebé. Yo quiero una novia ya. No bebé no, yo no soy bebé”.

Publicidad

La reacción del pequeño ha logrado enternecer a cientos de internautas que no se resistieron a compartir sus reacciones a través de los comentarios.

Publicidad

"Su primera decepción amorosa😂😍😢", "El: No soy un bebé! Procede a llorar como bebé jajajaja", "Bello mi corazón,la inocencia sí es muy linda, Dios lo bendiga por siempre, ❤️❤️❤️❤️", "perdónalo señor no sabe lo que dice", "Futuro rompe corazones", fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en la publicación.