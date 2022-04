"Hoy no es una fecha fácil para mí", el conmovedor mensaje de Dayana Jaimes para Martin Elías

Tras cinco años de la muerte del cantante vallenato Martín Elias, la viuda del artista, Dayana Jaimes lo recordó y conmovió a su comunidad de I nstagram, a través de un video publicado en su perfil.

El emotivo clip compuesto por videos y fotos del artista junto a su esposa y su pequeña hija Paula, muestra lo cariñoso y entregado que era el artista con sus dos mujeres quienes en diferentes ocasiones han manifestado de diferentes maneras lo mucho que lo extrañan.

Adjunto al video, Dayana Jaimes escribió un mensaje cargado de vulnerabilidad y nostalgia, que le dedicó al hijo del 'cacique de la junta'.

Para empezar la mujer empezó diciendo: "Ese día te fuiste para siempre de nuestras vidas. Se fue mi amigo, mi novio, mi esposo, y el mejor padre que pude escoger para Paula. Hoy no es una fecha fácil para mí, desde ese día mi vida cambió por completo, no volví a ser la misma, en ocasiones soy frágil y en otras tan fuerte… Nada ha sido fácil desde que no estás."

Posteriormente, Jaimes le agradeció por todo lo que lograron construir juntos durante el tiempo que compartieron.

"Gracias a Dios por haberme permitido conformar una familia a tu lado, gracias por hacerme parte de tu vida y por haberme escogido como tu esposa y madre de la niña que tanto anhelaste en tu vida. Gracias por tanto, Oso de mi vida, siempre estarás presente en nuestras vidas. Pase lo que pase."

El mensaje logró remover muchos sentimientos de sus seguidores, los cuales no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y aliento a Dayana, en esta fecha tan emotiva.

"Me hiciste llorar😢😢 si uno lo extraña, me imagino el sentimiento de ustedes, Dios las siga llenando de su fortaleza para seguir sin en él en el mundo terrenal por que de corazón nunca sean separado🙏", fue uno de los comentarios que le escribió una seguidora.