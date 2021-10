Imágenes: Los mejores disfraces de famosos en este Halloween

Cada año se vuelven virales en las redes sociales las fotos de algunos de los disfraces de famosos ya sea de personajes terroríficos o de dibujos animados, lo que si es cierto es que sacan sus ideas más locas y creativas para pasar una fecha inolvidable.

Instagram es una de las plataformas más usadas en todo el mundo y allí encontramos algunas fotos de personalidades luciendo sus disfraces y en algunas ocasiones mostrando el paso a paso de como lo realizaron.

Shakira : La cantante colombiana compartió en su cuenta personal una foto donde la vemos vestida como una bruja. Junto a su posteo ella escribió: "Thinking of Halloween!". La publicación hasta el momento tiene más de 400.000 me gusta y miles de comentarios de sus seguidores.

Lele Pons : La venezolana es una de las artistas más activas en las redes sociales y en esta oportunidad compartió con sus fans dos disfraces que usó para esta fecha. En la primera foto la vemos junto a su novio, el también cantante Guayna disfrazados de dos personajes de los famosos dibujos Aventuras en Pañales. En su segunda publicación compartió disfraz con sus mejores amigas e imitaron a las Chicas Superpoderosas.

Melina Ramírez: La presentadora del programa Yo me Llamo mostró su disfraz junto a su hijo. Ambos de vistieron de Caperucita Roja. Junto a la foto ella escribió: "Un lobito 🐺 me atrapó y me robó el ❤️. Miren el video del final 😍❤️🥰 Hijo eres mi vida, fuimos muy felices disfrazándonos de tu personaje favorito. Te amo tanto. ¿De qué se disfrazaron ustedes y sus hijos? Happy Halloween 🎃🧙🏼‍♀️🧛🏻‍♂️🧟‍♀️🦸🏼‍♀️👩🏼‍🎤👻🎃".

Johan n a Fadul : La actriz aprovechó este 31 de octubre para maquillarse el rostro como La Catrina. En su Instagram las fotos ya tienen más de 100.000 me gusta.

Luisa Fernanda W : Hace algunos días ella sorprendió a muchos con un maquillaje perfecto de La Catrina y mostró a sus fans el paso a paso para poder hacerlo. Unas horas más tarde compartió otra foto donde la vemos vestida como una monja muy sexy que llamó la atención de muchos.

Lina Tejeiro : La actriz sin lugar a dudas es una de las mujeres que más enamoran en las redes sociales. Durante algunos días ella buscó su disfraz soñado pero al no encontrarlo decidió recrearlo con ropa de su closet y algunos accesorios. Junto a la foto en Instagram Lina escribió: "Dicen que mala hierba nunca muere. 🤣 No encontré el disfraz de hiedra venenosa y lo recreé. Feliz halloween 🎃".

Elianis Garrido : La presentadora optó por disfrazarse de Tormenta de X- Men. Con un traje muy sexy en su Instagram comentó que le encantaría ser una superhéroe: "“El tormento tuyo , soy yo!” Jajaja literal !🤩🤣 Por aquí Jugando a ser otra en @losetodocol en @canal1col No lo niego, me encantaría ser una Súper héroe al menos en la ficción 🤩‼️ #storm #xmen #tormenta. Y a ti : Qué súper poder te gustaría tener ??".

