¡Inconsolable! Aida Victoria habla sobre su condena; podrían ser 17 años de cárcel

Aida Victoria Merlano hizo su primera aparición en redes sociales luego de que este martes el juez 20 de Conocimiento de Bogotá la condenara por la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.

La influenciadora no tardó en compartir con sus seguidores la decisión del juez, tomada hace pocas horas. En medio del llanto agradeció a quienes la apoyan y agregó que la decisión fue apelada por su abogado.

Publicidad

"No sé sinceramente cómo empezar estas historias porque creo que estoy como cualquier persona en mi situación estaría", empezó relatando entre lágrimas.

Y agregó: "Sí me condenaron hace unas horas, a diferencia de lo que la gente puede pensar que son 4 años o que es un delito en el que no me pueden cárcel (...). Lo que pide la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel", dice en medio del llanto en una parte de sus stories de Instagram.

Aida finalizó la comunicación expresando que "en el fondo del corazón cree en la justicia" y que ahora solo queda esperar la decisión del juez.

Además, aprovechó para agradecer a sus seguidores y las personas que han estado pendientes de su situación, pues aseveró que cuenta con pocas personas.

Publicidad

"Quisiera hacer esto de manera más controlada, pero no puedo estar mejor", reveló.

Según el juez, Aida Victoria tenía conocimiento del plan de escape de su mamá desde el consultorio odontológico en el año 2019. En la lectura del fallo se asegura que se le encontró responsable de delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

Publicidad

Tras la diligencia, se anunció que el próximo 13 de septiembre se conocerá el total de la pena que la creadora de contenidos debe cumplir. A su vez, Javier Cely, el odontólogo implicado en la escena del día del escape, fue absuelto de toda responsabilidad.