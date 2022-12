¡IRRESPONSABLE! Regañan a Ana del Castillo por grabarse conduciendo y cantando sin cinturón

Ana del Castillo está en el ojo del huracán después de sufrir un accidente de tránsito, estar internada en cuidados intensivos y ser sometida a cirugía, debido a que decidió retomar su vida normal pero, al parecer, sin tener los cuidados necesarios cuando conduce.

La joven grabó un video donde aparece manejando y cantando para enviar un mensaje en el Día de la Mujer, pero sin usar el cinturón de seguridad. En el video la acompaña otra persona quien va de copiloto en el vehículo.

La cantante de 19 años decidió desactivar los comentarios del video por los fuertes regaños de sus seguidores quienes la tildaron de imprudente.

"Dios le dio otra oportunidad y no la está aprovechando", "pero es que no se quiere, no puede jugar con su vida de esa manera", "es muy irresponsable y está dando mal ejemplo", le escriben algunos usuarios en Instagram.