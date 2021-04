J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron con hermosa fotografía que serán padres

Aunque existía el rumor de que J Balvin y su novia Valentina Ferrer se convertirían en padres, ninguno de los dos había confirmado la noticia. Solo hasta hace poco que la exreina de belleza sorprendió con una hermosa fotografía en su cuenta de Instagram.

En la imagen, elegida como portada para la revista Vogue México, se ve a Valentina mostrando su barriga rodeada por las manos del cantante de música urbana.

“Se va agrandando la familia”, escribió la modelo.

En la cuenta de la revista también se publicó la imagen con un extracto de la entrevista en la que contó cómo se enteró del embarazo y cómo ha sido esa nueva experiencia."Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", dijo la ex Miss Universo a la revista.

Por su parte, J Balvin no se ha pronunciado al respecto, pero sus fans no han esperado para dejarle cientos de mensajes de felicitación por esa nueva etapa que inicia.

Algunos de sus seguidores reconocen el gran éxito que el artista paisa ha logrado a punta de trabajo. En solo lo que va del 2021, J Balvin se convirtió en el artista urbano con más sencillos número uno en la lista Billboard , lanzará su documental ‘The boy from Medellín’ y también participará en un concierto para promover la vacunación con el COVID-19.