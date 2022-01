Jessi Uribe es uno de los artistas de música popular más reconocidos no solo en nuestro país sino que su música también suena fuerte en el extranjero.

El cantante es muy activo en sus redes sociales y comparte momentos de sus shows y algunas situaciones de su vida personal.

Hace poco Jessi Uribe publicó una foto en su cuenta de Instagram que despertó fuego en Alzate . Se trata de dos fotos en las que el artista muestra su nuevo micrófono color dorado y su colega se comenta su publicación con algunos fuegos.

Su posteo hasta el momento tiene más de 15 mil me gusta y miles de comentarios de todo tipo "regáleme un micrófono vijito que tenga Dios te bendiga", "Guauuuuu por un momento ví el micrófono como algo diferente😢😍😮 me confundí 😸", "Felicitaciones", "Felicidades éxitos y bendiciones! ", "On fire".