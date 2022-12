"Jessica Cediel es una valiente", Lina Tejeiro habla en plena recuperación

Lina Tejeiro está pasando po run duro momento en su vida después que se conociera que fue sometida a una cirugía para extraerle biopolímeros de su cola.

La actriz está en proceso de recuperación y aprovechó para subir una foto desde su casa en la que agradeció a las personas que han estado pendientes de ella y a su familia.

Sin emabrgo, Lina también se refirió a Jessicca Cediel a quien calificó como "una mujer valiente" después de lo que le ha sucedido y que también ha sido de gran apoyo para ella.

(SIC) "A Jessica Cediel que es una VALIENTE y que sin ella me sentiría sola y perdida en este proceso, (Sin Jessi no habría conocido al doctor Iván Santos que fue quien me operó)", dijo Lina.

Lina también señaló que ha tenido una recuperación satisfactoria a solo 11 días de haberse operado por la alimentación sana que incluyó en su vida desde hace un tiempo con ayuda de un endocrinólogo.

