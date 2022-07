Jessica Cediel paraliza corazones mostrando su tremenda delantera en primer plano

Jessica Cediel no para de ser noticia y es que a diario comparte diferentes contenidos en sus redes sociales con los que paraliza a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Hace poco la presentadora decidió publicar por medio de su cuenta personal en Instagram tres fotos en las que usó un top de color naranja con un escote pronunciado, mientas que con su rostro hizo miradas sexis a la cámara.

Publicidad

Como era de esperarse sus fans no dudaron en elogiarla no solamente por su 'gran delantera' sino por su cara pícara. Algunos de los comentarios fueron: "Bellísima jessica 😍", "Ojalá todo eso fuera mío 😍", "Amor eterno reina hermosa ❣️😘", "Que belleza que sonrisa y que labios 😻😻😻😻😻", y muchos más.

Otro aspecto que llamó la atención en la publicación de la modelo, fue el mensaje que escribió junto al posteo: "Todo esto es tuyo… y eso me tiene feliz 🫠🥹🧡🫶🤤

Ay que rico 😋".

Con estas palabras la joven dejó en duda a miles de seguidores sobre si tiene un nuevo amor que le estaría robando el sueño y sacándole más de una sonrisa; sin embargo, todo queda en rumores y solo queda esperar a que ella lo confirme o lo desmienta.

Publicidad

Recordemos que la presentadora es bastante activa en sus redes, por ese motivo le regala a sus fans fotos sugestivas como la que compartió hace poco al posar con un top tejido de color beige, jeans descaderados y una flor amarilla que resaltó en su cabello, sin embargo, varios internautas hicieron zoom y se fijaron que algo sobresalía en uno de sus pechos.

Jessica Cediel no se demoró en hablar al respecto y sacar de la duda a sus seguidores por medio de una historia en su cuenta personal de Instagram en la que dijo que se trataba de un protector: “Para los chismosos. ¡No es el pezón! ¿Están mal de la vista o qué? Ni siquiera se me asoma nada. Es el protector del pezón lo que se ve, yo no le veo el alboroto. No ven que brilla, tiene otro color y es de plástico”.