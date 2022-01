Joaquin Guiller sacó sus dotes de ganadero y le salvó la vida a un 'jinete' borracho

Joaquin Guiller , además de ser uno de los referentes de la música popular colombiana , también se caracteriza por su humildad y sencillez a la hora de ayudar a otras personas, tal como ocurrió en esta ocasión cuando auxilió a un jinete que se pasó de tragos.

"Historias que me dejan mis recorridos por las carreteras de Colombia, en medio de mis giras", escribió el intérprete de 'Usted no me olvida' en su perfil de Instagram y para sus más de 347 mil seguidores.

Publicidad

Luego de dar un concierto en Sabanalarga este domingo 9 de enero, el artista emprendió rumbo a su hogar por una de las carreteras de Antioquia sin llegar a imaginarse que se encontraría a un hombre borracho que estaba tendido en el suelo.

Publicidad

"Mire este man, se cayó del caballo (...) Está vivo", indicó Guiller mientras reflejaba sus dotes de ganadero, acomodando el sillín del caballo para que el jinete se volviera a montar y llegara sano y salvo a su hogar.

Al notar la presencia del cantante y su equipo, el hombre recuperó parte de sus cinco sentidos y fue allí cuando Guiller, con gran carisma, le extendió la mano y lo ayudó a ponerse en pie; enseguida, lo sostuvo y así pudo volver a subirse al equino.

Publicidad

"Se fue el amigo, se fue el amigo, borracho, pero se fue", dijo el artista mientras lo escoltaba. Entretanto, fanáticos de Guiller lo catalogaron como un verdadero héroe por su acción, además de felicitarlo y aplaudirlo en los comentarios de su post.