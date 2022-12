Johanna Fadul pone a sudar a fans con majestuosa foto sin toalla mostrando las bubis

Para nadie es un secreto que Johanna Fadul es una de las mujeres más bellas que hay en el país y quien a su corta edad se ha sabido ganar el respeto de sus colegas debido a sus grandes actuaciones en reconocidas producciones nacionales.

La joven suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que comparte momentos importantes en su vida, así como su alimentación sana y lo fitness que es, evidencia de esto es el espectacular cuerpo que tiene que llega a ser la envidia de muchas personas.

Johanna Fadul suele regalarle a sus millones de seguidores en diferentes partes del mundo algunas fotos o videos subidos de tono y por ese motivo hace poco publicó en las historias de su Instagram, en el que la siguen más de 6 millones de personas, una imagen al parecer saliendo del baño y la toalla se le cayó.

En la foto a blanco y negro se observa que la actriz colombiana posó de manera erótica con una toalla tapando su florecita y con sus dos manos se tapó sus bubis. Al mismo tiempo con su cara hizo un gesto de sorprendida, como si la toalla se le hubiera caído 'sin querer'.

Pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención es el atlético cuerpo que tiene con cada una de sus curvas marcadas gracia a su vida saludable.

Por otro lado, recordemos que Johanna Fadul se fue a vivir a México con su esposo Juanse Quintero y estando allí vivió un momento incómodo luego de que le pusieran millonaria multa por pasear a sus perras sin collar.

En su Instagram la actriz contó qué fue lo que sucedió: "algo que me tiene ATERRADA de aquí de MÉXICO es lo RETRÓGRADOS que son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud".

Siguió contando: "Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS SIN CORREA. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada que se le parezca y por salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos (1.025.000 colombianos o 248 dólares) para que me entiendan. Unas perritas que son demasiado educadas y bien portadas 😭😱😵‍💫".

