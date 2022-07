Johanna Fadul recibe millonaria multa en México por pasear a sus perras si correa

Hace varios meses la pareja de actores conformada por Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que se iban del país para probar nuevas oportunidades en México, lugar en el que han vivido hace poco y algunas reglas los ha dejado 'descolocados'.

Por ese motivo la actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' contó por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, una situación que la hizo enojar un poco ya que se trataba de un tema con sus mascotas.

Publicidad

La joven contó que le pusieron una multa que vale un poco más de un millón de pesos colombianos por pasear a sus dos perra, Madonna y Paris sin collar.

Johanna Fadul publicó una imagen junto a sus mascotas y allí contó con pelos y señales lo que sucedió: "algo que me tiene ATERRADA de aquí de MÉXICO es lo RETRÓGRADOS que son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud".

Siguió contando: "Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS SIN CORREA. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada que se le parezca y por salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos (1.025.000 colombianos o 248 dólares) para que me entiendan. Unas perritas que son demasiado educadas y bien portadas 😭😱😵‍💫".

Al finalizar la publicación la actriz reconoció que vive en otro país y le toca acostumbrarse a las nuevas reglas: "Conclusión 1. Adaptarme a las normas del país y 2. Eyyy señores mexicanos ya es hora de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales".

Publicidad

Varios de sus internautas opinaron al respecto y hasta personas mexicanas le dijeron a Fadul que esa era una regla que a ellos les parecía muy buena: "Yo vivo en México y no considero que esté mal, al contrario es por la seguridad de nuestras mascotas, a lo mejor las tuyas son tranquilas pero no dejan de ser animales que pueden reaccionar de forma inesperada.", "Las normas son para cumplirlas punto, ojalá en Colombia fuese así mismo pero no... Además los perritos pequeños siempre son más explosivos y por ende más vulnerables, es por su bien pienso yo 🙂", y muchos más.