Karol G reacciona a la dedicación de Anuel, no con palabras, sino con hechos

La relación entre el cantante boricua Anuel AA y la artista paisa Karol G, fue una de las más sonadas en la industria del entretenimiento. En su momento, Anuel le propuso matrimonio a 'La bichota' y ella hasta le dedicó una de sus canciones; sin embargo un día todo se acabó y en un abrir y cerrar de ojos Anuel hizo oficial su relación con la que hoy es madre de una de sus hijas recién nacidas, Yailin 'la más viral'.

Los admiradores del amorío entre Anuel y Karol G, vivieron una tusa colectiva, mientras el cantante se encargaba de publicar a 'diestra y siniestra' las muestras de amor que le hacía a Yailin, con quien más adelante contraería matrimonio por lo civil, y después lo convertiría en padre por tercera vez.

Frente a los hechos muchos llegaron a creer que Karol G en la vida de Anuel era un asunto superado, sin embargo el artista ha vuelto a sorprender a sus fanáticos, pues luego de dar por terminada su relación con Yailin, lo único que ha hecho es traer a colación a su exnovia paisa; a tal punto que hasta le dedicó públicamente, a través de su cuenta de Instagram, su más reciente canción 'Mejor que yo'.

¿Perdió la cabeza? Al parecer sí, pues el boricua se ha atrevido hasta a escribirle a el cantante Feid , con quien se rumora Karol sostiene una relación actualmente. No obstante, todo parece indicar que Anuel está dando 'patadas de ahogado' pues 'La bichota' no sólo, no se ha manifestado al respecto, sino que además ahora borró todas las fotos que aún tenía en su perfil de Instagram con él. ¿Será que Anuel ya pasó a la historia?