Karol G recibe apoyo de famosa actriz de Hollywood ganadora del Oscar, al defender su imagen

Hace algunos días la cantante de reguetón Karol G volvió a dar de que hablar, luego de que se pronunciara un poco molesta sobre un problema que se ha mantenido en el mundo de la farándula global, el cual tiene que ver con el retoque fotográfico para las portadas de las revistas más importantes del mundo.

La antioqueña fue portada de la revista GQ, pero la foto no le gustó para nada a la artista, pues al parecer decidieron retocar su rostro de manera digital, deformándolo a tal punto que no parece la cantante, haciendo lo mismo con partes de su cuerpo.

La critica y reflexión la hizo pública a través de su cuenta de Instagram, en un mensaje que acompaña una foto en el que se ve el rostro de Karol G sin maquillaje, la cantante afirmó que: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Pues bien, en su defensa salió una actriz muy famosa de Hollywood , se trata de Jamie Lee Curtis, actual ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto, quien aplaudió lo hecho por la colombiana, argumentando que es una falta de respeto hacer esas modificaciones a los rostros y cuerpos de personas.

En sus redes sociales , la actriz indicó que: “Estoy tan feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. Hay algunas personas que hablan mucho como @_justinebateman_ y @andiemacdowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mi#@$”.

