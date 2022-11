El pasado lunes 31 de octubre el creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como 'La Liendra' se convirtió en tema de conversación, por una foto que publicó en su cuenta de Instagram , en la que aparecía sentado al lado de un grafiti con la cara del narcotraficante y jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar.

La foto fue tomada durante una visita que el influenciador realizó al barrio de Medellín que fue bautizado con el nombre del hombre.

Dicha imagen fue reposteada por el reconocido caricaturista 'Matador', quien la publicó en su perfil acompañada de una descripción que decía "Cuanta ignorancia en una sola foto".

Desde entonces, los comentarios que calificaban al influenciador de "ignorante" no se hicieron esperar a tal punto que el tema se hizo viral.

Por tal motivo 'La Liendra' salió a defenderse a través de varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con una comunidad conformada por casi 7 millones de seguidores.

“Eh ave maría, liendritas. A La Liendra sí se la montan mucho, eh. Me tomé esta foto en el barrio de Pablo Escobar porque yo fui a conocer y no, eso parece que juep$#%, que yo fuera pues socio del cartel jajaja. Netflix saca una serie de Pablo Escobar, todo el mundo se la ve, es tendencia en el mundo, no pasa nada […] yo voy a conocer el barrio de Pablo y eso es como si juep%$&… no, no, no”.

Sin embargo la cosa no terminó ahí pues La Liendra se refirió al caricaturista y dijo: “Hasta un man ahí que dibuja subió la foto y dizque ‘tanta ignorancia en esta foto’, perro, y usted cogió la foto mía y la subió a su Instagram, o sea que ¿Ahí qué?, Ahí qué? Somos ignorantes los dos porque subiste la foto”.

Cabe resaltar que Mauricio decidió eliminar la foto mientras que Matador quiso mantener la publicación en su perfil.

