La Liendra se roba las miradas con llamativo traje: "Ni haciendo zoom se le ve algo"

La Liendra es uno de los creadores de contenidos más reconocidos que hay en el país y quien suele ser bastante activo por medio de sus redes sociales en las que publica fotos y videos creativos para hacer pasar un rato divertido a sus millones de seguidores.

El Carnaval del Barranquilla comenzó el pasado fin de semana y varias personalidades de la farándula nacional han compartido por medio de sus cuentas personales varios contenidos sobre cómo se vive esta fiesta tan importante en el país.

Uno de los que no se quedó atrás fue La Liendra, quien le hizo saber a sus seguidores que esta era su primera vez en un festival de esa magnitud y la pensaba pasar de maravilla, por ese motivo compartió en su cuenta personal de Instagram algunas fotos y videos usando un traje bastante llamativo y representativo del Carnaval del Barranquilla.

Y es que el joven se puso una tanga, un brasier y unas plumas, todo de color amarillo, naranja y rojo, pero sin lugar a dudas las miradas de los internautas se fueron a su miembro viril.

Publicidad

Para nadie es un secreto que desde que se viralizó el video íntimo con su novia Dani Duke , el joven estuvo en boca de todos debido al tamaño de su "amiguito", por eso muchos hicieron zoom para ver si se le notaba algo, pero confirmaron, según ellos, que sí es pequeño.

Junto a su publicación La Liendra escribió: "😃Me invitaron al carnaval de Barranquilla 🥳 dije que si🎊🎉 me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario🤔 les dije algo fresco, tropical muy carnavalesco 😀 me mandaron esto 😒 algún día te veré de frente encargado de vestuario 🤬🖕😂".

Hasta el momento su posteo cuenta con más de 200 mil me gusta y miles de comentarios de todo tipo: "Nada por delante, nada por atrás", "Ni haciendo zoom se le ve algo 😂😂😂", "El mosquito 🦟 del dengue 😂", "Un telescopio para ver si se ve algo, porque ni con todo el zoom, se ve nada", y muchos más.

Publicidad

Te puede interesar: Actividad paranormal en La Kalle