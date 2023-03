Karol G hizo historia con su presentación en Viña del Mar

El pasado domingo 19 de febrero comenzó la edición número 62 del Festival Viña del Mar en Chile y durante la noche la presentación de Karol G hizo historia.

Como siempre suele suceder con los shows de la paisa, dio todo de sí en el escenario demostrando de qué está hecha y poniendo a cantar a los miles de asistentes cada uno de sus más grandes éxitos como lo hizo con 'Gatúbela', 'Mamiii', 'A ella', entre otras.

La presentación de Karol G fue impecable en el escenario y por ese motivo los organizadores del Festival la premiaron con la Gavitota de Plata y Oro.

Este no fue el único momento emotivo mientras la artista paisa estaba en el escenario, pues la cantante demostró su gran corazón al dedicarle unas tiernas palabras a su hermana y cantar con una niña en la tarima.

Asimismo, durante la noche Karol G quiso dar un pequeño adelanto de su próxima canción que hace parte del álbum 'Mañana será bonito' que saldrá al mercado este 24 de febrero y es el track número 1.

El tema tiene un ritmo bastante caribeño y hawaiano y habla de una mujer que sabe que no está bien pero entiende en el fondo de su corazón que todo va a pasar y el siguiente día será mejor.

"Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito... hoy estoy down, pero yo se que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente... y mientras me curo del corazón hoy salgo para aprovechar que hay sol, está bien no sentirse bien, es normal no es delito... estoy viva y más na' necesito", dice una parte de la canción que interpretó la artista paisa.

Por medio de las redes sociales se viralizaron varios videos del show de Karol G, sin embargo, hubo personas que criticaron su outfit pues aseguran que no le favorecía para nada el vestido corto.

