La Miss Universo 2021, Andrea Meza, le respondió a quien le dijo que "anda distraída con el novio"

Desde que fue coronada como Miss Universo 2021 , la mexicana Andrea Meza ha sido blanco de críticas, pues para muchos no merecía la corona y para otros era la más idónea para ocupar ese lugar.

Sin embargo, después de más de un mes de haber sido elegida, hizo pública su relación con el influencer Ryan Antonio , quien es popular en redes por su contenido gracioso y en inglés. No obstante, la relación no parece gustarle a los amantes de los reinados y no paran de criticarla.

"Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más. Por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente da mala imagen", escribió un usuario en redes sociales.

Sin embargo, la reina contestó de manera cordial y decente para desmentir dicha afirmación.

"Cada quien decide como manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposo, hijos, etc) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar "distraída". Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor. Yo trabajo 100% entregada a mis labores y mis tiempos libres los manejo a mi gusto, sin esconderlos porque esa es la imagen que quiero dar: una mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida", respondió Meza.