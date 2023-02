Ana Karina Soto confiesa la pesadilla que vivió por una enfermedad; “pensé que me iba a morir”

Hace algunos días la reconocida presentadora Ana Karina Soto preocupó a sus seguidores al comentar sin detalles que se encontraba hospitalizada por unos problemas de salud , por lo que muchos empezaron a especular sobre el tema.

Aprovechando una entrevista con el programa 'Lo sé Todo', la también actriz relató el drama que padeció cuando recayó en una condición de salud, se trata de cálculos en los riñones, situación por la que había sido intervenida en el año 2015.

Según Ana Karina, esta vez fue mucho peor y llego a sentir un dolor inimaginable, por lo que fue de inmediato a urgencias de un hospital: “A las cinco de la mañana me despierta un dolor, pero un dolor impresionante, que yo nunca había sentido en mi vida y que no se lo deseo a nadie. Me dolía la espalda, el estómago, las piernas, me dieron ganas de ir al baño, de vomitar”, indicó la presentadora.

De acuerdo a su relato, salió con su esposo corriendo al centro asistencial, pero el dolor era tan intenso que llego a pensar que era el final: “Yo en el carro pensé que me iba a morir”.

Publicidad

Una vez en el hospital, los doctores le entregaron el dictamen médico, el cual indicaba que tenía más cálculos en los riñones, pero el problema era que uno de esos cálculos había salido del órgano y se había alojado en el conducto de la orina, obstruyendo el paso.

“Eso es delicado y muy peligroso porque el riñón sigue generando orina y al no salir se infecta. Y bueno, casi siempre en ese tipo de intervenciones los pacientes terminan en la UCI o muertos”, afirmó Soto.

Finalmente no tuvo que ser intervenida, a pesar de que pasó varias horas en el hospital, según contó, logró expulsar de forma natural los cálculos y fue dada de alta. Sin duda alguna una de las peores experiencias de su vida.

Publicidad

Te puede interesar: Jorge Celedón le apuesta al amor libre