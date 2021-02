"La prostitución y la creación de contenido digital para adultos son diferentes": Aida Cortés

Aida Cortés es una bella modelo oriunda de Santander, Colombia, que está triunfando en el mundo de contenido digital para adultos en plataformas como Only Fans.

La joven estuvo en Kallejiando hablando de su trabajo y de lo rentable que resulta ser el negocio para las mujeres que quieren crear contenido y fidelizar al público que las ve a través de redes sociales.

Aida comenzó siendo modelo webcam y gracias a su contenido en redes sociales comenzó a aumentar su número de seguidores y decidió abrir su cuenta en Only Fans.

"Cada persona se pone su tarifa en Only Fans. Las personas pagan una mensualidad por ver tu contenido en esta plataforma. Hay que ser inteliente en poner el precio. Yo personalmente cobro 29.9 dólares al mes", dijo Aida.

La joven recalcó que antes trabajó durante 6 años como modelo webcam de las más destacadas del país y duraba de 6 a 8 horas transmitiendo.

También afirma que mantenerse es cuestión de disciplina porque la tasa de deserción es del 95%. Asegura que hay cosas que van más allá de la belleza, porque hay que pensar en contenido.

Aida Cortés recalca que la prostitución y la creación de contenido digital para adultos son cosas completamente diferentes y poco presta atención a los insultos o a las críticas.

"Partí del hecho en que nadie me iba a tocar. Se filtró un video cuando estaba en la universidad y eso fue no solo ganar dinero a escondidas, sino enfrentarme a la mirada de mis profesores y compañeros. Le conté a mis papás y me decidí a ser la mejor", indicó la bella joven.

Aida tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y puede ganar unos 30 mil dólares al mes con su contenido, pero asegura que puede ser mucho más.