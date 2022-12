La REFLEXIÓN de Luisa Fernanda W que la hace más fuerte que nunca

Tras haber sido duramente criticada en redes sociales por la forma de llevar su duelo, Luisa Fernanda W decidió publicar una nueva fotografía donde luce más tranquila después de la muerte de Legarda.



Sin embargo, la youtuber no quiso pasar por alto una reflexión sobre la vida y la muerte que hizo en torno a lo sucedido con su gran amor.



En su pensamiento dejó claro que es la espiritualidad la que la ha hecho sobreponerse al duelo.



“Dios es el amor que sobre pasa cualquier ley de entendimiento. Tú solo háblale en tus oraciones, sé amigo de Dios y poco a poco entenderás cada situación de tu vida. Y no, no estoy tan fuerte como parezco, es Dios quien me da calma y entendimiento…”, escribió Luisa.

La joven también envió un mensaje a sus seguidores “seamos felices, obremos bien y entendamos que si hay un Dios”.