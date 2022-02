'La Segura' manda mensaje a seguidores tras salir del quirófano

Natalia Segura , más conocida en las redes sociales con el nombre de ‘La Segura’, salió hace poco del quirófano tras la extracción de biopolímeros y con las pocas fuerzas que tiene mandó un mensaje de concientización a todos sus seguidores.

Recordemos que el pasado 26 de enero se realizó la primera intervención y 'La Segura'

aprovechó para grabar un video en el que dijo: "Con este video espero que puedan vivir más de cerca los estragos que hace este veneno en tu cuerpo, y quiero que mi experiencia les sirva cómo ejemplo para nunca creer en eso, que incluso puede llegar a acabar con nuestra vida".

En esta oportunidad la creadora de contenido espera que su amarga experiencia ayude a muchas mujeres a no tomar malas decisiones. En la filmación que ya se viralizó se ve a 'La Segura' acostada en una camilla y aún dopada por la anestesia dijo: "Buenos días, amigos este video es para concientizar que no se pongan esa mier%$&. No se pongan biopolímeros, yo ya voy por mi segunda cirugía y no me gusta. No se pongan biopolímeros por favor...".

El video que fue rescatado por la cuenta de Rechismes ya tiene más de 80 mil me gusta y miles de comentarios de todo tipo en los que hay personas que la critican y quienes la apoyan y le desean una pronta recuperación.

"Lástima hasta donde puede llegar la vanidad de una persona 😢 ojalá su recuperación sea buena", "En semejante situación y publicando? mmmm", "Es entendible por lo que está pasando, pero hay necesidad?", "tantos espejos que ella vio en esta farándula y ahora viene con esos sermones?", "Pobre niña,! Ánimo que Dios está contigo", son algunos mensajes que han dejado internautas en la publicación.