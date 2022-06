"La tonta con la peluca azul": Anuel AA trata mal a una fan quien según él le tiró una botella

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que se ve que el artista Anuel AA está brindando un concierto y una persona del púbico le tiró una botella, algo que lo hizo molestar demasiado.

Por ese motivo, el puertorriqueño paró el show y miró hacia donde le habían tirado el objeto. En esa zona se encontraba una mujer que tenía según Anuel una peluca azul y le dijo: "para que me están tirando esa botella, tiene que ser esta tonta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención. No sea tan gato infeliz, me cag%$& en tu vida una y mil veces...".

Como era de esperarse, el video se compartió varias veces y miles de internautas han opinado al respecto. La filmación fue publicada en la cuenta de Instagram llamada Rechismes y allí hay mensajes como: "El resentido en su máxima expresión", "Por eso los tratan como los tratan y después se hacen los ofendidos e indignados 🤦🏻‍♀️", "A karol G Dios le hizo tremendo favor 🙌❤️", "Pero porq pelea si el le hizo lo mismo a un DJ cuando colocó la canción de Karol G en una disco donde él fue con la novia. Tiene memoria selectiva el tipo vale…".

Este video le hizo recordar a varios usuarios de las redes sociales, cuando Anuel AA estaba en una discoteca acompañado de su actual novia Yailin la más viral. En un momento el Dj del lugar puso la canción 'Mamii' de Karol G , situación que hizo enojar al puertorriqueño y le tiró desde el balcón un hielo al Dj.

Al día siguiente el encargado de poner la música habló al respecto: "No es nada que yo planeé, él llegó de sorpresa, yo lo vi y comencé a tocar toda la música de él... La gente me estaba pidiendo Mamiii y el público es el que manda... Mala mía si ofendí a alguien, obvio ofendí a Anuel, pero no fue mi intención", dijo el DJ.

"Cuando me tiraron con el hielo no sabía quién fue, hasta que me enviaron el video y me di cuenta que era él. Pensé que el hombre era más profesional. Si hubiera sido yo, yo me perreo la canción con la mujer mía...", aseguró el hombre.