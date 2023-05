Lina Tejeiro decide sincerarse y revela razones reales por las que terminó con Juan Duque

La bella y carismática actriz Lina Tejeiro estuvo como invitada en el podcast de las creadoras de contenido Daniela Calle y María José Garzón, más conocidas en la esfera digital como 'Calle y Poche'. Ahí Lina abrió su corazón y se sinceró sobre diversos temas que las jóvenes pusieron sobre la mesa.

Uno de ellos fue el sentimental, en el que Lina confesó que en las relaciones amorosas no solía irle bien debido a que ella era "muy insegura en muchos aspectos de su vida y como mujer", por lo que hace un tiempo tomó la decisión de empezar a trabajar en ello, pues entendió que ese comportamiento afectaba mucho sus relaciones, sobre todo las de pareja.

Y es que aunque a muchos nos cueste creerlo, pues Lina actualmente figura como uno de los personajes públicos más agraciados de Colombia, la actriz manifestó que sus mayores inseguridades son físicas. Por lo que constantemente se ve luchando con esas 'vocecitas internas' que le dicen que "debe hacer más ejercicio porque debería estar más flaca, que tiene gorditos", entre otras cosas.

Entre las declaraciones más fuertes que hizo Tejeiro en el podcast está que su mayor anhelo es que quien vaya a ser su pareja, le de el lugar y la validación que ella siente que se merece, pues manifestó que durante su relación amorosa más larga, la cual duró 9 años, nunca sintió que su pareja lo hiciera. Cabe resaltar que la actriz nunca mencionó ningún nombre en específico, sin embargo en redes sociales, muchos de sus seguidores asumieron que se refería a su exnovio, el cantante pereirano de reguetón Andy Rivera.

Por otro lado, Lina habló de su última relación, la cual no duró mucho; y dijo que se había terminado porque no se sentía del todo cómoda y además, creía que no le estaban dando el valor y el respeto que ella se merecía. Recordemos que la actriz estuvo vinculada emocionalmente con el cantante paisa Juan Duque, con quien se hizo hace un tiempo tendencia, cuando se conoció que su amorío había terminado.