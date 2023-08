Juan Duque ya superó a Lina Tejeiro; tiene nueva novia

Desde hace algún tiempo Juan Duque ganó reconocimiento en el país por interpretar canciones en el género de reguetón y por haber sido novio de la actriz llanera Lina Tejeiro.

Desde que se supo que ambos estaban juntos, las redes sociales se revolucionaron, pues los seguidores de los artistas querían conocer mucho más de su relación y eso fue lo que ellos les dieron, ya que en sus cuentas de Instagram comenzaron a compartir fotos y videos juntos.

En un principio se les vio demasiado enamorados compartiendo diferentes eventos juntos, ella viajando a Medellín para verlo y él viniendo a la ciudad de Bogotá para pasar tiempo juntos.

En el cumpleaños número 31 de la actriz la pareja estuvo disfrutando al máximo del día y la noche, sin embargo, después de este festejo nunca más se volvió a ver junta en las redes, motivo que despertó los rumores de una posible separación.

Debido a todo lo que se decía en redes sociales, Juan Duque decidió hablar y romper el silencio confirmando que sí se habían separado luego de compartir casi tres meses juntos.

Después de esto hubo mucha 'tiradera' en las redes al respecto, ya que Lina publicaba algo en su Twitter y Juan le respondía de manera irónica, con lo que se comprobó que, al parecer, la relación no acabó en los mejores términos.

Ya pasados algunos meses, Juan Duque siguió con su carrera como cantante y a ser bastante activo en sus redes, por ese motivo hace poco sacó de la duda a más de uno sobre si estaba en una nueva relación, algo que él mismo confirmó.

En un principio dijo que no estaba escondiendo a su novia, solamente quería tener privacidad en ese aspecto: "Mi amor, no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, saqué la canción María, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla".

Así mismo, aprovechó para hablar de las personas que lo critican todo en las redes: "Es simplemente no mostrarla al ojo público, porque sería como exponer a una o dos personas a que hablen bien o a que hablen mal, y empiecen a opinar de que ‘por qué le pidió el cuadre de esa manera’, que ‘ese regalo de cumpleaños tan chichipato’. No hay necesidad, nos disfrutamos los dos y ya, así es mejor".

Por el momento Juan Duque no ha revelado la identidad de su novia, pero sí ha compartido fotos y videos de momentos que comparten juntos.

